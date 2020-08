Boban sul Milan: "Manca ancora un 30-40% per essere una squadra top in Italia e in Europa"

Zvonimir Boban ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del futuro del Milan: "Da tifoso sogno che il Milan torni là dove è il suo posto naturale, tra i migliori, tra quelli che vincono. Ma per essere là bisogna investire bene, la base adesso almeno c’è. Credo però che manchi ancora un 30/40 per cento per essere una squadra top in Italia e in Europa. Abbiamo fatto tutto in pochi mesi. Il fatto è che bisogna sapere che il tempo calcistico è diverso da quello normale, sono pochi a capirlo e pochi ad avere la pazienza di aspettare. Auguro a quelli che lavorano ancora nel Milan di completare l’opera nei migliore dei modi e nel rispetto della grandezza e della storia del nostro club".