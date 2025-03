Bologna, Calabria: "Potrevo restare al Milan senza problemi, ho scelto io di venire qui perchè..."

vedi letture

Davide Calabria, ex terzino rossonero ora al Bologna, ha rilasciato un'intervista all'edizione bolognese di Repubblica nella quale ha parlato così del suo futuro: "Se è vero che in soli due mesi ha già deciso di voler restare a Bologna? Sì, mi trovo molto bene e l’orientamento da parte mia è questo. Poi ci sono tante variabili ed è tutto da fare, magari sarà il presidente a svegliarsi una mattina e non volermi più. Io ci sono.

Cosa mi ha conquistato di Bologna? L’ambiente. Mi ricorda quello del Milan quando vinse lo scudetto con Pioli. C’è quella stessa energia intorno alla squadra e non è qualcosa facile da creare. Avevo bisogno di una situazione come questa. Non cambiavo squadra da quando avevo dieci anni e non mi è pesato, qui ci sono ragazzi super. Il gruppo è il top, la società è ben organizzata e tutto funziona anche dietro le quinte, dove si costruiscono i presupposti per giocare bene. Il Bologna è una squadra sempre più difficile da affrontare. La scelta di venire al Bologna? Potevo restare al Milan senza problemi. Ho scelto io di venire qui perché il Bologna mi ha cercato fortemente e mi ha convinto in poco tempo".