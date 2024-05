Brahim Diaz: "Dopo il Real Madrid c'è il mio Milan con 7 Champions"

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto così l'ex numero 10 del Milan, ora in forza ai Blancos, Brahim Diaz. Belle parole di stima e affetto per tutto il mondo rossonero da parte del fantasista della nazionale marocchina:

Sul rapporto con Pioli e Theo

"Sì ho sentito il Mister, gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per me al Milan. Parlo spesso anche con Theo, che è come un fratello per me".

Sulla stagione del Milan

"Hanno fatto una buona stagione perchè sono arrivati secondi e quindi ancora in Champions, ma il Milan è un grande club che vuole sempre vincere. Dopo il Real Madrid c'è il mio Milan con 7 Champions, è una squadra che rimarrà sempre nel mio cuore".