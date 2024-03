Brahim Diaz ha scelto: niente Spagna, giocherà per la Nazionale marocchina

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 00:12 Gli ex

Si è finalmente conclusa una volta e per tutte la telenovela relativa alla Nazionale per la quale giocherà l'ex numero 10 del Milan Brahim Diaz. Stando infatti a quanto riportato dal noto quotidiano iberico Marca, il trequartista del Real Madrid ha deciso di abbandonare la possibilità di rappresentare i colori della Nazionale spagnola per vestire invece quelli della marocchina, cedendo così alla corte serrata della Nazionale africana che andava avanti da dopo i Mondial di Russia 2018.

Brahim Diaz ha aspettato molto prima di prendere questa importante decisione, ma di fronte alla scelta della Roja di ignorarlo - vanta solo una presenza nel 2021, in amichevole contro la Lituania - lo ha portato ad optare per il Marocco.

Presto potrebbe anche arrivare la prima convocazione di Brahim Diaz per la selezione africana, che sarà impegnata tra il 22 e il 26 marzo in due partite contro Angola e Mauritania.