Brescia, spunta una clausola nel contratto di Inzaghi che non renderebbe possibile l'esonero

Sembrava tutto fatto per l'esonero di Pippo Inzaghi da allenatore del Brescia. Come riferito da Sky, però, nel contratto dell'ex attaccante rossonero ci sarebbe una clausola che vieta l'esonero del tecnico nel caso in cui la squadra si trovi tra il primo e l'ottavo posto della classifica. Di conseguenza la decisione presa dal presidente Cellino di sostituire Inzaghi con Diego Lopez, dato il terzo posto in classifica delle rondinelle, potrebbe non trovare una concreta applicazione.