Brocchi su Giampaolo: "Ha solo bisogno di tempo, farà giocare bene anche il Milan"

L'ex rossonero Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato così a Sky del Milan e di Giampaolo: "Giampaolo è un grande allenatore e le sue squadre hanno sempre giocato bene. Ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi concetti, così come i giocatori devono abituarsi alle cose che chiede il nuovo tecnico. Quando cerchi di introdurre qualcosa di diverso, c’è sempre bisogno di tempo per assimilare i meccanismi. Sono convinto che, alla lunga, Giampaolo riuscirà a far giocare bene anche il Milan, come ha sempre fatto nelle altre squadre che ha guidato".