Cafu: "Morata grande acquisto. Se verrà servito a dovere, segnerà molto"

In vista del derby di Milano di domani sera, l'ex rossonero Marcos Cafu ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Che derby mi aspetto? Duro perché di fronte avremo (dice proprio così, ndr) una squadra forte, ma bisogna vincere per scalare la classifica. Se i nerazzurri ci battono, sarà più complicato recuperare e per questo dico che bisogna far bene.

Inter favorita? La classifica dice questo, ma il derby è.… il derby ovvero un incontro imprevedibile che può cambiare la stagione. Su chi punto nel Milan? Morata è stato un grande acquisto. Se verrà servito a dovere, segnerà molto in questa stagione. Speriamo anche nel derby”.