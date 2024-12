Cafu: "Theo? Mi pare una questione di testa più che fisica"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Marcos Cafu ha parlato così di Emerson Royal e Theo Hernandez: "Emerson Royal non può essere paragonato a me, perché interpretiamo il ruolo in modo molto diverso. Emerson è molto forte. Semplicemente non è un terzino di grande spinta come lo ero io o Roberto Carlos. Ha altri compiti e li assolve bene, i tifosi stiano tranquilli.

Cos'è successo a Theo? Difficile da dire. Dall’esterno mi pare una questione di testa, più che fisica, un po’ come successo a Leao un paio di mesi fa. Se può aver sofferto il passaggio da Pioli a Fonseca? Non esiste. Parliamo di professionisti al top, non può un cambio di allenatore giustificare un atteggiamento sbagliato. Hernandez e Leao sono tra i migliori in Italia, devono solo entrare in campo con la giusta mentalità e il resto viene da sé".