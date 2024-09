Caldara: "Mi spiace non essere riuscito a dare ciò che volevo al Milan. Ho pensato al ritiro"

Mattia Caldara, nuovo difensore del Modena dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Milan, ha raccontato a gianlucadimarzio.com: "Ho pensato al ritiro. Mi sono fatto mille domande. Ma non ho mai trovato le risposte giuste. Rimorsi? Probabilmente due. Il primo è quello di non aver giocato con la Juventus. In quella rosa c'erano giocatori incredibili. Il secondo è non essere riuscito a dare ciò che volevo al Milan. Contro la Salernitana (la sua ultima partita in rossonero, ndr) mi sono reso conto di cosa ho vissuto. Arrivo al Milan e subisco un infortunio al tendine d'Achille. Certo, qualcosa di grave ma che ho superato. Ma quello al crociato non l'ho mai accettato".

Il 24 aprile 2019, in una gara di Coppa Italia contro la Lazio, Caldara gioca 60'. Avrebbe potuto giocare anche la successiva partita di campionato in quanto Musacchio era squalificato, ma anche stavolta la sfortuna lo colpisce: "In quella settimana mi rompo il collaterale durante gli allenamenti. È stato difficile da accettare. Da digerire. Se avessi giocato? Se avessi fatto una buona partita? Nel calcio passi dallo zero al cento in un attimo".