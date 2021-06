Calhanoglu si presenta: "Sono in un grande club, vogliamo vincere lo scudetto"

Queste le parole di Hakan Calhanoglu, ex-centrocampista del Milan, ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice, essere all'Inter è una grande cosa. Grande squadra, grande club, grande atmosfera e grandi tifosi. So cosa vuol dire arrivare qui, è una grande sensazione. Vogliamo vincere lo scudetto come l'anno scorso. Il primo anno in Italia è stato molto difficile per me, non parlavo la lingua. Ho imparato la lingua, ho conosciuto tanti amici. Ora a Milano ho tanti amici, anche fuori dal campo. L'ultimo anno ho giocato molto bene con Pioli, ho giocato nel mio ruolo. Ho già parlato con Simone Inzaghi. Conosco il suo sistema di gioco. Mi piace molto come mi ha parlato, ho sentito tante cose belle. Ci sono grandi obiettivi all'Inter e questo mi piace. Voglio vincere qualcosa in Italia. Il dio delle punizioni? Sì, in Germania è così che mi chiamavano. Conta il talento, ma ci vuole anche tanto allenamento, come nel tennis. Spero di segnare tanti gol su punizione anche qui. Preferisco gli assist ai gol. Dentro di me non c'è l'egoista che vuole fare sempre gol, per me conta di più che vinca la squadra. Preferisco fare gli assist. Ho parlato con Emre, mi ha detto cose bellissime sull'Inter, che è un grande club e devo pensare a divertirmi".