Calloni sulla Super League: "Facciamo che sia stata una battuta..."

Egidio Calloni, ex attaccante del Milan, ha parlato così della Super League ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Facciamo che sia stata una battuta. Prendiamola così. Diciamo che la Coppa dei Campioni resta quella. Non so cosa avrebbe deciso Berlsuconi. Ma so che mi sono stufato. Non guardo neppure più le partite alla televisione. Perché queste sfide senza pubblico allo stadio non mi piacciono. Ma tanto a noi non ci ascolta nessuno".