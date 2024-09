Capello: "A destra hai problemi e vendi Kalulu alla Juve? Non mi spiego cosa succeda al Milan"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del Milan: "Del Milan che ha vinto lo scudetto non c’è uno di quel centrocampo. Se hai vinto, devi migliorare la base, non distruggerla. Negli ultimi anni sono arrivate mezzepunte, mezzi attaccanti… E dov’è il regista? Ma il problema riguarda tanti ruoli. Tipo il centravanti. Giroud è un 9 d’area, Morata è un’altra cosa… Morata non è un 9 d’area. Una svolta tattica del genere va studiata da società e allenatore.

Reijnders ha fatto un ottimo Europeo, Loftus sa giocare ma non s’è ancora capito dove, Pulisic è un signor attaccante. E ancora: a destra hai problemi e vendi Kalulu che alla Juve è subito titolare e gioca alla grande con il Psv. Non mi spiego cosa succeda. Non so se alcuni non sono da Milan o se è sbagliato il contesto. Io vedo undici giocatori sparpagliati in campo, non una squadra. Già dall’anno scorso".