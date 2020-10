Capello: "Bene la coppia Bennacer-Kessie. Donnarumma è un fuoriclasse"

Ibrahimovic, ma non solo. Dietro all'ottimo rendimento del Milan di Pioli non c'è ovviamente solo lo svedese, ma, secondo Fabio Capello, anche altri giocatori: "La coppia di centrocampo Bennacer e Kessie - ha spiegato l'ex tecnico milanista alla Gazzetta dello Sport -. Il primo è in crescita, il secondo si era un po’ perso dopo il trasferimento a Milano, ma si sta ritrovando. Calhanoglu aveva già mostrato il suo talento in Germania e ora si sta affermando. E’ un giocatore esperto all’età di 26 anni: ha giocato cinquanta gare con la nazionale turca. E poi c’è Donnarumma, un portiere fuoriclasse, uno che aggiunge punti alla classifica".