Capello su Pioli: "È stato creduto e seguito dai suoi giocatori, così viene fuori la leadership"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole su Stefano Pioli: "Mi è piaciuto molto per come è riuscito a coltivare il suo orto, con serenità e tranquillità anche nei momenti difficili. Aveva tante piantine e le ha fatte crescere al meglio. È stato creduto e seguito dai suoi giocatori: così viene fuori la leadership".