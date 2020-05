Capello sul campionato: "Non sarà falsato, problemi e difficoltà sono uguali per tutti"

Ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così della ripresa del campionato: "Nulla è falsato, si riparte tutti alla stessa maniera. Si potrebbe parlare di campionato falsato se qualcuno avesse dei favori, ma qui non ce ne sono: problemi e difficoltà sono uguali per tutti. Cinque sostituzioni? Ecco quello sì potrebbe essere un vantaggio per chi ha rose più ampie, con giocatori di maggior talento. Avere quella possibilità di certo dà una mano".