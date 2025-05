Capello sul Milan: "Reijnders non lo cederei mai. Spero si dia davvero una chance a Camarda dopo un anno in cui è stato tenuto troppo in panchina"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha commentato così la possibile partenza di un big al Milan, come per esempio Tijjani Reijnders su cui c'è il fortissimo interesse del Manchester City: "Mi è successa la stessa cosa quando arrivai a Madrid la prima volta. Dissi al presidente che Luis Enrique mi piace tantissimo, peccato l’avessero già ceduto al Barcellona (ride, ndr). Io, per esempio, Reijnders non lo cederei mai.

Ma in generale, al Milan dovrebbe restare solamente chi ha voglia di farlo tornare grande. E fatemi aggiungere una cosa: spero si dia davvero una chance a Camarda, dopo un anno in cui è stato tenuto troppo in panchina”.