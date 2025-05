Pato ricorda: "Il momento più bello vissuto in rossonero? La doppietta nel derby-scudetto del 2011"

vedi letture

L'ex rossonero Alexandre Pato ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sulla sua scelta di andare al Milan nel 2007: "Avevo altre offerte, ma giocavo tanto alla Playstation e i campioni che sceglievo facevano quasi tutti parte del Milan. Era come entrare nella Playstation. Braida venne a trovarmi in Brasile, Ancelotti mi studiò dal vivo in Canada al Mondiale Under 20. Decisi in fretta. Poi ho dovuto pazientare qualche mese perché a fine mercato estivo ero ancora minorenne. E a gennaio esordii contro il Napoli: aspettavo tanto quel momento, lo aspettavano i tifosi. Segnai subito e l’urlo di San Siro lo porto ancora dentro di me. Mi manca San Siro, mi manca il Milan. Darei tutto per indossare ancora quella maglia: mi basterebbero sei mesi per restituire l’amore che ho sempre sentito e per aiutare il club.

Il momento più bello vissuto in rossonero? "La doppietta nel derby-scudetto del 2011. Quell’anno segnai 14 gol in 25 partite, con Ibra e Robinho mi trovavo benissimo. La sfida con l’Inter a pochi turni dalla fine era decisiva e, a proposito dell’urlo di San Siro, dopo i miei due gol lo stadio esplose".