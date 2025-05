Cassano: "Caro Furlani, il Milan non è una barzelletta. Se vuoi diventare famoso, c'è sempre 'Uomini e donne'"

Antonio Cassano, ex attaccante, tra le altre, di Roma, Milan e Inter, è intervenuto a "Viva el Futbol" su Twitch e ha parlato così di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero: "L'impressione che ho è Furlani se ne sbatte. Il Milan, che è la seconda squadra più gloriosa al mondo dopo il Real Madrid, non è una barzelletta o una buffonata caro Furlani. Rischi altri insulti ancora. Ognuno deve essere intelligente e furbo da dire che non è capace di fare qualcosa e quindi demanda. Se vuoi diventare famoso, c'è sempre 'Uomini e donne'".

Giorgio Furlani, ad rossonero, ha parlato così a DAZN prima dell'ultima partita della stagione contro il Monza:

Sulla contestazione dei tifosi: "Tra i tifosi c'è grande rabbia e rammarico, sentimenti che abbiamo anche noi. Oggi si chiude la stagione, da domani ricominceremo subito in vista della prossima stagione".

Sulla stagione negativa: "Non ci può essere una ragione sola, siamo ben lontani dalle nostre aspettative. Da domani si riparte, ci sono diverse cose da sistemare perchè la prossima stagione non potrà essere come questa".