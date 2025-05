D.Maldini soddisfatto della sua stagione: "Un po' di difficoltà all'inizio sono normali"

vedi letture

Daniel Maldini, centrocampista offensivo dell'Atalanta, autore di una doppietta contro il Parma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così della sua prestazione e dei suoi 3 gol in una settimana: "Le ultime due partite sono andate molto bene, sia per me, che per la squadra. Oggi (ieri, nde) purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma l'importante era chiudere bene il campionato e l'abbiamo fatto".

Il raggiungimento del terzo posto significa anche Champions League per il quinto anno di fila.

"Sì, è un obiettivo incredibile, che sembra scontato, ma è sempre bene ribadirlo. I ragazzi hanno fatto, ma direi anche abbiamo (sorride, ndr), una stagione incredibile".

È soddisfatto del periodo trascorso all'Atalanta?

"Sì, anche se è normale che all'inizio ci siano un po' di difficoltà, poi piano, piano inizi a capire un po' come vanno le cose. Sono assolutamente soddisfatto".