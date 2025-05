Crespo: "Avevo firmato tutto per restare al Milan. Perché non sono rimasto? Chiedete a Galliani"

vedi letture

Hernan Crespo, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Prime Video sulla sua esperienza in rossonero: "Avevo firmato tutto per restare al Milan, perché non sono rimasto? Chiedete a Galliani, avevo fatto tutto per continuare in rossonero, ma dopo la finale di Champions League persa contro il Liverpool, la società decise di prendere Bobo Vieri e io tornai al Chelsea. Se mi è dispiaciuto? Moltissimo, Maldini, Costacurta, Tassotti, Ancelotti, avevi la storia del Milan fuori dal campo e calciatori che stavano scrivendo la nuova storia dentro il campo dal gioco, c’era gente come Pirlo e Nesta che formavano un gruppo sano, un gruppo di persone vere, forti, molto forti.

La cosa bella che mi resta dentro, è quando due anni dopo la mia finale di Milan-Liverpool, la squadra giocò ad Atene una nuova finale contro gli inglesi dove Pippo Inzaghi fece doppietta. Ricordo che, ai tempi in cui ero all’Inter, mi arrivano dei messaggi da ex compagni, magazzinieri e addetti ai lavori che mi dicevano che questa coppa era ancora mia. Questo, per me, è il più grande trofeo che potevo mai avere. Anche perché ero un giocatore dell’Inter, dei grandi rivali, ma mi sono fatto voler bene”.