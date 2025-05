Gullit: "Alla Samp sono stato bene, ma il mio unico grande amore resta il Milan"

Ruud Gullit, che in carriera ha vestito anche le maglie di Milan e Sampdoria, ha commentato così a Tuttosport la stagione negative delle sue due ex squadre: "Alla Samp sono stato bene, ma il mio unico grande amore resta il Milan. Non mi aspettavo minimamente che i liguri si potessero ritrovare in questa situazione. Mi spiace molto. Penso che i loro problemi, con le dovute proporzioni, siano gli stessi del Milan: in Italia mancano i proprietari di una volta. Al Milan, ci vorrebbe una figura come Berlusconi, il miglior presidente della mia carriera. Insomma, un uomo che abbia a cuore il Milan e che si adoperi per renderlo competitivo in Italia e in Europa.

La stagione del Milan? I tifosi non sono contenti, e li capisco. Parliamo di una grande società che li ha abituati a combattere ogni anno per il titolo o quantomeno per un piazzamento in Champions League. Il fatto è che le proprietà americane - come si è visto anche nel resto delle realtà europee, Premier League compresa - non riescono a comprendere appieno il Dna dei club che si ritrovano ad amministrare. Per loro è solo business… Mi infastidisce vedere che figure importanti, come Maldini - che ha fatto la storia del Milan - siano state allontanate. Ibra si è ritrovato a ricoprire un ruolo che non aveva mai fatto, penso che stia facendo del suo meglio. Il Milan non è una brutta squadra. Sinceramente non so cosa sia successo quest’anno".