Cassano: "Tolto Ibra, il Milan non ha campioni. Maldini ha fatto un gran lavoro"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Milan, escluso Ibra, non ha campioni". Parola di Antonio Cassano, che sulla BoboTV fa i complimenti alla dirigenza rossonera: "Però io voglio fare un complimento a uno che non è un mio amico, cioè Maldini. Non appare mai, parla poco e niente, ma il lavoro che ha fatto a riprendersi Tonali, a prendere Theo, a mandare via Donnarumma con un comunicato meraviglioso prendendo Maignan... Kalulu chi lo conosceva? Tomori dove andava? Saelemaekers chi lo conosceva? Quando dicono che devi fare la gavetta, lui non l'ha fatta ma è un ragazzo intelligente a cui hanno dato una responsabilità che ha sempre chiesto: ha dimostrato di essere un signor direttore sportivo. Soprattutto senza grana: con i soldi di City, PSG, Barcellona, Real Madrid è facile".