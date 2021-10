Chateauroux, termina dopo sette mesi l'esperienza di Marco Simone

Marco Simone non è più l'allenatore dello Chateauroux. 52 anni, l'ex attaccante del Milan era stato scelto dalla nuova proprietà, capeggiata dal miliardario saudita Abdullah bin Mosaad e aveva sostituito Benoit Cauet lo scorso 9 marzo, non riuscendo però a evitare la retrocessione della squadra in National, la terza divisione francese. Attualmente lo Chateauroux è ottavo in classifica dopo 10 giornate.