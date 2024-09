Como, il DS Ludi: "Cutrone capocannoniere? Poteva essere già a sei gol"

Cutrone capocannoniere, come commenta? E' una delle domande poste a Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como intervistato da 'Radio Rai'. Questa la sua risposta sull'ex bomber del Milan:"Patrick sta dando tanto, ha trovato un equilibrio anche emotivo in una piazza che lo ama, a casa sua. Sta lavorando tanto, si sta riprendendo quello che merita e che gli appartiene perché la Serie A è il suo palcoscenico. Ha già quattro gol, più un autogol procurato e un rigore sbagliato, poteva già essere a quota sei".

Poi in un altro passaggio sugli obiettivi stagionali ha aggiunto: "Puntiamo alla salvezza, da neopromossa è obbligatorio. Ma siamo consapevoli che un calendario così denso può creare qualche sorpresa. La direzione in cui si sta andando è pericolosa, però può essere un'opportunità per le medio-piccole come noi, non impegnate durante la settimana".