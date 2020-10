Compleanno Weah, F. Galli: "Giocatore e uomo straordinario. Una sera a casa di Marco Simone..."

Per fare gli auguri a George weah, che oggi compie 54 anni, Filippo Galli, suo ex compagno di squadra al Milan, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "George Oppongi Weah, giocatore e uomo straordinario. Sempre sorridente. Vi racconto questa: una sera a casa di Marco Simone, dove spesso alcuni di noi si riunivano dopo il doppio allenamento della preparazione estiva, giocavamo a ‘nascondino’, le luci spente, la casa buia, George si nascose in piedi nel salotto...invisibile, sennonche’, l’ilarità della situazione lo fece sorridere e, il suo sorriso, illuminò la stanza, George venne ‘toppato’! Un semplice episodio da mettere accanto alle sue prestazioni in campo, al coast to coast di 14” a San Siro, che mi ricorda un giocatore, un compagno di squadra, forte, determinato ma allo stesso tempo di un’umanità infinita".