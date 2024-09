Costacurta: "Il Milan ha i giocatori giusti per il calcio europeo. In Champions darà fastidio a tutti"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così del percorso in Champions League del Milan: "Il Milan deve crederci perchè ha i giocatori giusti per il calcio europeo. In Italia non trovano gli stimoli per alzare il livello delle loro prestazioni, in Europa invece, siccome sono forti tecnicamente e fisicamente, li troveranno. Il Milan darà fastidio a tutti".

Questo il calendario del Milan per la fase campionato della Champions League 2024/2025:

1ª GIORNATA (martedì 17 settembre 2024, ore 21.00): Milan-Liverpool

2ª GIORNATA (martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00): Bayer Leverkusen-Milan

3ª GIORNATA (martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45): Milan-Club Brugge

4ª GIORNATA (martedì 5 novembre 2024, ore 21.00): Real Madrid-Milan

5ª GIORNATA (martedì 26 novembre 2024, ore 18.45): Slovan Bratislava-Milan

6ª GIORNATA (mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00): Milan-Stella Rossa

7ª GIORNATA (mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00): Milan-Girona

8ª GIORNATA (mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00): Dinamo Zagabria-Milan