Cutrone, possibile futuro in Francia per l'ex rossonero: sondaggio del Marsiglia

Tra gli ex rossoneri che non stanno passando un grande momento personale, sicuramente, figura Patrick Cutrone. L'ex attaccante del Milan, ora alla Fiorentina, fatica a trovare spazio nei Viola e a gennaio potrebbe cambiare aria. Secondo quanto riporta Sky, nel futuro dell'ex 63 rossonero ci potrebbe essere la Francia: l'Olympique Marsiglia, infatti, ha sondato il terreno per il classe 98'