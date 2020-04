Cutrone: "Un onore giocare a San Siro, ringrazierò per sempre i tifosi"

Intervistato dal QS-La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, parla anche del suo passato al Milan, squadra dove è cresciuto e con la quale ha fatto il suo esordio in serie A: "Il Milan è una società molto importante, è stato un onore per me poter giocare a San Siro. Difficile dire cosa mi ha insegnato l’esperienza in rossonero. Sono cresciuto lì, se sono oggi un calciatore di A è sicuramente anche grazie a loro. E devo ringraziare tantissimo i tifosi per l’appoggio che mi hanno sempre dato, mi hanno aiutato moltissimo sia nei momenti belli che in quelli più difficili".