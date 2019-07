Dal Brasile, Cafù alle prese con guai finanziari

Non è un momento particolarmente felice per Cafù. Come riporta il giornale Folha de S.Paulo, infatti, l'ex terzino rossonero è alle prese con grossi guai finanziari, avendo contratto ingenti debiti monetari tanto da costare la perdita di cinque proprietà, su decisione di un tribunale brasiliano. Inoltre, altre 15 proprietà intestate a Cafù e alla moglie sarebbero state pignorate per a mancata copertura di prestiti e debiti creata da Capi Penta International Player, una società di procuratori sportivi di atleti che appartiene al brasiliano. L'ex numero 2 rossonero ha commentato così: "È un mio problema personale. Posso dare i miei immobili, la mia macchina, la mia casa, posso dare quello che voglio per pagare i debiti"