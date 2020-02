Dal Milan alla Serie B thailandese: la parabola di Dominic Adiyiah

Miglior giocatore del Mondiale Under 20 nel 2009, poi l'arrivo al Milan e tante promesse non mantenute. La carriera di Dominic Adiyiah, attaccante ghanese classe '89, è stata a tutti gli effetti una parabola. Che finisce in Thailandia: secondo quanto riferito da All Asian Football, infatti, il giocatore ha firmato un contratto col Chiangmai United, squadra militante nella Serie B thailandese.