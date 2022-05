Dalla Spagna - Lione, Paquetà piace a Newcastle ed Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La brutta stagione del Lione rischia di costare ai francesi qualche gioiello. Come riporta AS, senza la qualificazione alle coppe europee il club francese potrebbe rinunciare ad alcune delle sue stelle, come l'ex Milan Lucas Paquetà, che è finito nel mirino del Newcastle e dell'Arsenal. I Magpies sarebbero disposti a pagare i 55 milioni richiesti dal Lione per cedere il brasiliano, ma la concorrenza dei Gunners potrebbe scatenare un'asta.