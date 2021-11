Dalot verso il ritorno in Italia: Mourinho lo vuole alla Roma

"Pronto l’assalto a Dalot", titola il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato della Roma. "Il terzino ha dato il suo ok" ai giallorossi, ora "bisogna trattare" con il Manchester United. I contatti sono avviati da un pezzo: il portoghese ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia dopo la breve esperienza al Milan. Come detto, però, i dirigenti della Roma dovranno ora convincere i Red Devils a lasciar partire il giocatore in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto vincolato a un numero congruo di presenze.