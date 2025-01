Daniel Maldini a San Siro con l'agente Riso per vedere Inter-Empoli

Daniel Maldini, figlio di Paolo e attuale calciatore del Monza, dopo che quest'estate è stato ceduto a titolo definitivo dal Milan, squadra in cui è crresciuto, questa sera si trovava a San Siro insieme al suo agente Beppe Riso per assistere alla gara tra Inter ed Empoli, posticipo domenicale del 21° turno che è terminato con la vittoria dei nerazzurri per 3-1, con tutti i gol nel secondo tempo.

È opportuno ricordare che nella passata stagione Daniel Maldini ha giocato in prestito per sei mesi proprio in Toscana ed è verosimilmente rimasto in contatto con molti ex compagni, alcuni dei quali incrociati anche nelle varie selezioni nazionali.