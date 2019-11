De Zerbi: "Locatelli? Quando sta bene e spinge è un titolare"

Doveva essere la stagione della definitiva esplosione, ma fin qui Manuel Locatelli non è riuscito a lasciare un segno indelebile sull'annata del Sassuolo. Il tecnico Roberto De Zerbi, in conferenza stampa, ha provato a fare chiarezza sulla situazione del centrocampista ex Milan: "Domani gioca titolare, prima non lo ha fatto perché non lo vedevo brillante e perché fisicamente non mi dava le garanzie ai livelli che lui deve puntare sempre. Avevo il dubbio con la Fiorentina di farlo giocare per avere Magnanelli a riposo, era già in preventivo il suo utilizzo. Quando sta bene e spinge, Locatelli è un titolare. Quando non sta bene, per motivi magari anche non suoi, ci sono anche altri che possono giocare. Duncan, Obiang non è entrato nel 100% nelle conoscenze ma mi aspetto tanto, e Locatelli è uno di questi".