Dest lascia il Barcellona: è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV

Passato per il Milan, squadra nella quale non ha certamente lasciato il segno, Sergino Dest ha finalmente trovato la sua dimensione in quel di Eindhoven con il PSG. Nella scorsa stagione, infatti, il connazionale di Christian Pulisic è stato uno dei protagonisti della vittoria in Eredivisie della storica compagine olandese, che ha dominato il campionato perdendo solo una partita sulle 34 giocate.

Attualmente impegnato in Copa América con gli States, Sergino Dest ha spinto tanto insieme al suo agente per non tornare a Barcellona, venendo immediatamente accontentato visto che la squadra di Peter Bosz ha fatto i salti mortali pur di riportarlo ad Eindhoven, riuscendoci. Stando infatti a quanto riportato dal club in un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali nella giornata di ieri, il PSV ha acquistatao a titolo definitivo Dest dal Barcellona a cifre che non sono state però ancora svelate, a differenza dei dettagli del contratto che lo statunitense ha firmato, ovvero un triennale con scadenza nel 2028.