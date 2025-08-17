Capello: "Se un club come il Milan è fuori dall’Europa, deve obbligatoriamente competere per lo scudetto"

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del nuovo campionato di Serie A: "Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino... Allegri come Conte? Antonio ci ha messo del suo, fino a vincere lo scudetto, puntando sulla solidità dei suoi. Credo che Allegri possa fare qualcosa di simile a Milano.

Se è un Milan da corsa scudetto? Per forza. Se un club come il Milan è fuori dall’Europa, deve obbligatoriamente competere per lo scudetto. A maggior ragione se in estate ha puntato su di un allenatore con un certo pedigree e un direttore sportivo in gamba come Igli Tare. Tornare in Champions è l’obiettivo minimo, serve lottare per lo scudetto".

