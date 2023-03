Di Canio sul Napoli di Spalletti: "Rivedo il Milan degli olandesi"

MilanNews.it

Intervistato da Il Mattino, Paolo Di Canio, ex giocatore di Milan e Napoli, ha parlato così della squadra di Luciano Spalletti: "Per come sono devastanti fisicamente, per la prepotenza quando rubano palla e ripartono e per come mantengono palla con calma, rivedo il Milan degli olandesi. Ecco: per gli atteggiamenti di sicurezza e cattiveria".