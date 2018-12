Dida su Paquetà: "Sono sciuro che farà bene al Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le dichiarazioni di Nelson Dida, ex portiere rossonero, il quale ha parlato così di Lucas Paquetà: "Sono sciuro che farà bene al Milan. Al Flamengo l’ho visto poco ma mi è bastato per capirne le caratteristiche e la forza: qui è considerato un talento di cui parlano tutti. Ma io, che conosco anche la Serie A, dico che per velocità e tecnica si troverà molto bene anche in Italia".