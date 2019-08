Djalò: "Il Lille mi ha convinto rapidamente con un progetto di qualità"

L'ex difensore della Primavera del Milan e nuovo calciatore del Lille Tiago Djalò, ai canali ufficiali del club francese, ha commentato così il suo trasferimento: "Il Lille mi ha mostrato grande interesse e mi ha rapidamente convinto perchè mi è stato offerto un progetto in un club di qualità, con una grande squadra. Spero di giocare in Ligue 1 e in Champions League. Ma per prima cosa voglio integrarmi bene e dimostrare le mie qualità. Una cosa è certa, posso garantire che darò il massimo per competere e aiutare la squadra a vincere il maggior numero di partite possibile, sempre con energia e professionalità"