Domani riparte la Bundesliga: alle 18:30 l'Eintracht di André Silva contro il Moenchengladbach

Domani in Germania ripartirà la Bundesliga, che farà d'esempio per il resto del calcio europeo per quanto riguarda la ripresa dei campionati. Alle 18:30 avrà luogo il match tra Eintrach Francoforte e Borussia Moenchengladbach. Tra le fila delle Aquile, com'è noto, c'è André Silva, attaccante di proprietà rossonera in prestito al club tedesco fino al 30 giugno 2021.