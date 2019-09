Donadoni: "Cessione Cutrone? A me piace molto ma essere protagonisti nel Milan non è semplice"

Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale italiana oggi allo Shenzen, ha parlato durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport sulle frequenze di Radio Rai. Queste le sue parole sul Milan e sulla cessione di Patrick Cutrone: "Il Milan è una parte importante della mia vita ma detto così il mio pensiero lascia il tempo che trova. Detto questo Cutrone ha fatto bene, lotta, combatte e non molla mai. A me piace molto ma essere protagonisti nel Milan non è semplice. La società ha attuato una politica che può non piacere ai tifosi ma che mi auguro possa portare a risultati importanti. Giampaolo deve lavorare serenamente e mi auguro che riesca a ottenere risultati ottimi".