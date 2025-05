Donadoni sulla crescita del Milan: "Nel gruppo è passato il concetto che certi risultati si possono raggiungere solo sacrificandosi per la squadra e facendo una corsa in più"

In merito al cambio di modulo deciso da Sergio Conceiçao, che sembra aver trovato il vestito giusto per il suo Milan con il 3-4-3, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Più che il modulo giusto, secondo me adesso ci sono più disponibilità e consapevolezza da parte di tutti i calciatori: nel gruppo è passato il concetto che certi risultati si possono raggiungere solo sacrificandosi per la squadra e facendo una corsa in più.

La crescita del rendimento di Theo Hernandez e Leao? Che siano due dei giocatori di maggior qualità non ci sono dubbi. Leao in particolare deve trovare la continuità che gli è spesso mancata. Ha fatto passi in avanti, ma deve confermarsi".