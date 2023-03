Dunga: "Ancelotti grande nome per il Brasile. Ma ancora in federazione non sanno nulla"

MilanNews.it

Carlo Ancelotti è oggi la grande suggestione per il futuro della panchina del Brasile, temporaneamente affidata a Menezes. Ne ha parlato, intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista e ct verdeoro Carlos Dunga: "Non so se sarà lui, sicuramente è uno molto capace. Ha vinto ovunque, quando è arrivato al Real Madrid la squadra sembrava finita e ha rigenerato l'ambiente. Ma non so niente, non lo sanno neanche in federazione figuriamoci io... Mi sembrano molto stressati, però, non hanno ancora preso una direzione. Quello di Carletto è un grande nome, sa dialogare con i giocatori ed è abituato a lavorare con i brasiliani".