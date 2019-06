Empoli, Antonelli in uscita: può liberarsi a parametro zero

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il difensore Luca Antonellidell’Empoli (particolare clausola per il giocatore, che ha ancora due anni di contratto con il club toscano, ma causa retrocessione in B, può liberarsi a parametro zero entro il 30/6). Su di lui gli occhi di Parma, Genoa (per i due si tratterebbe di un ritorno) e Sassuolo che lo potrebbero quindi ingaggiare formulando un nuovo accordo.