Eranio: "Botman sarebbe un ottimo acquisto per il Milan, si integrerebbe bene con Tomori"

In merito al possibile arrivo al Milan di Botman, l'ex rossonero Stefano Eranio ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sarebbe un bellissimo acquisto, il titolare del futuro. È giovane ma ha già fatto esperienza vincendo in Ligue 1, è un ottimo marcatore ma sa come giocare la palla e iniziare l’azione nel modo giusto, come tutti i difensori di scuola Ajax. E si integrerebbe bene con Tomori. Storicamente il Milan ha puntato su profili di questo tipo e ha fatto centro".