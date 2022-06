Ex Milan, Adel Taarabt può ritrovare Balotelli all'Adana

MilanNews.it

Otto anni dopo, Adel Taarabt potrebbe tornare a giocare con Mario Balotelli. Lo scrive A Bola dal Portogallo, raccontando di un forte interesse dell'Adana Demirspor, la squadra turca di Super Mario, per il centrocampista del Benfica. Insieme per sei mesi nel Milan di Clarence Seedorf, Taarabt e Balotelli potrebbero ritrovarsi in Turchia a distanza di otto anni dalla stagione 2014, in cui i rossoneri chiusero all'ottavo posto in Serie A.