Ex Milan, Borini andrà a giocare in Turchia con Biglia

15.12.2020 14:13 di Manuel Del Vecchio Twitter:    Vedi letture
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Ex Milan, Borini andrà a giocare in Turchia con Biglia

Fabio Borini e Lucas Biglia, entrambi compagni di squadra al Milan dal 17/18 al 19/20, potrebbero presto ricongiungersi per giocare ancora insieme. Ad annunciarlo è proprio la squadra turca su Twitter, lo svincolato Borini andrà a giocare in Turchia per il Fatih Karagümrük SK, squadra in cui milita anche il centrocampista argentino.