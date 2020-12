Ex Milan, Borini andrà a giocare in Turchia con Biglia

Fabio Borini e Lucas Biglia, entrambi compagni di squadra al Milan dal 17/18 al 19/20, potrebbero presto ricongiungersi per giocare ancora insieme. Ad annunciarlo è proprio la squadra turca su Twitter, lo svincolato Borini andrà a giocare in Turchia per il Fatih Karagümrük SK, squadra in cui milita anche il centrocampista argentino.

Fabio Borini Karagümrük’te!



Transfer dönemi başlamadan transfere başladık!



Takımımızdan ara transfer dönemi öncesi Fabio Borini hamlesi!



İtalya’da dünyaya gelen İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’de kariyerine başlayan Borini daha sonra Swansea City’de forma giydi. pic.twitter.com/7Sz1b6o79X — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 14, 2020