Ex Milan, gol di Brahim Diaz con il Real: il primo dal suo ritorno in Spagna

Nella giornata di ieri anche La Liga è scesa in campo. Il Real Madrid, dopo la batosta nel derby madrileno, ha affrontato in casa il Las Palmas e ha vinto 2-0. La prima rete è stata firmata da Brahim Diaz, l'ex 10 rossonero. Il fantasista tornava titolare per la prima volta con i blancos dal suo ritorno e per la prima volta ha segnato. Si tratta solamente del suo terzo gol con la maglia dei Galacticos.