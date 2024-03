Ex Milan, il Bari e Menez si separano consensualmente

L'esperienza dell'ex rossonero Jeremy Menez al Bari, nella Serie B italiana, è finita prima del previsto. In un'annata molto complicata per i pugliesi, soprattutto rispetto all'anno scorso, il francese che ha giocato nel Milan non ha saputo mantenere le aspettative con cui si era presentato a Bari nel corse dell'estate scorsa. Di seguito il comunicato: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

Menez ha giocato appena 10 partite stagionali, fornendo solamente 1 assist e non trovando mai il gol.