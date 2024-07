Ex Milan, Josè Mauri in prova al Cosenza

Josè Mauri, ex centrocampista di Milan e Parma, è presente da sabato nel ritiro del Cosenza a Cascia: il giocatore argentino, che è ancora tesserato con il Sarmiento Junìn, squadra che milita nella massima serie argentina, sta effettuando una serie di test per capire se l’interesse dei lupi può trasformarsi in un ingaggio per il prossimo campionato di Serie B. A riferirlo è lacnews24.it.

L'ultima parte di carriera di José Mauri è stata pesantemente condizionata dagli infortuni: l'ex rossonero è stato infatti fuori per nove mesi per un grave infortunio al ginocchio rimediato a febbraio 2023. Rientrato in campo a gennaio, il giocatore classe 1996 ha avuto poi altri problemi fisici. Ora spera che il peggio sia alle spalle e di trovare un nuovo contratto con il Cosenza.